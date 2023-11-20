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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بحزب مصر أكتوبر: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني

المهندس أحمد حلمي
المهندس أحمد حلمي

أكد المهندس أحمد حلمي القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني، وأحد أهم الحقوق الدستورية للمواطنين، من خلال الإدلاء بأصواتهم وما تمثله من أهمية فى تحسين الحاضر وصنع المستقبل،مضيفا:" الجميع لازم ينزل ويشارك ويعبر عن رأيه".


وأضاف "حلمي" فى بيان له اليوم، أن ما تمر به المنطقة المحيطة بنا يوجب علينا جميعا المزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من أجل الحفاظ على مقدراتنا وما وصلنا إليه من انجازات واستقرار على أرض على الواقع، مشددا على أنها رسالة للعالم أجمع أن المصريين واعيين بالقدر الكافي لاختيار من يمثلهم فى هذه المرحلة العصيبة من عمر العالم.


وقال القيادي بحزب مصر أكتوبر، إنه لا مجال للمزايدات الكاذبة  والتدخلات والشائعات المغرضة التي تستهدف إفساد هذا المناخ الديمقراطي وهذا العرس الانتخابي، مؤكدا اهمية الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه من انجازات.


وأوضح أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تتم تحت إشراف قضائي كامل، بما يعزز من نزاهتها ويدحض شائعات المغرضين بشأنها، منوها أن الهيئة الوطنية للانتخابات مؤسسة مستقلة بحكم الدستور والقانون وتقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدا دعمه للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، و كافة قيادات وأمانات الحزب على مستوى الجمهورية.

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