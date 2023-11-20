الأوقاف تعلن انطلاق 10 قوافل دعوية كبرى.. الجمعة القادمة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن انطلاق عشرة قوافل دعوية ، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية ، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، الجمعة القادمة الموافقة (24/ 11/ 2023م).

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، فإن القوافل على النحو التالي:

كما انطلقت رابع فعاليات برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بأوقاف الوادي الجديد، من المجمع الإسلامي بالداخلة بعنوان: "عناية الإسلام بالصحة العامة" لعدد 150 إمامًا، وذلك بحضور: الشيخ محمود جاهين مدير المديرية، ومجدي محمد محمود مدير الإدارة التعليمية بالداخلة، والدكتور محمد رشاد جبالي مدير مستشفى الداخلة العام.

وخلال اللقاء ألقى الدكتور محمود جاهين مدير عام المديرية محاضرة بعنوان: "اهتمام الإسلام بالرعاية الصحية والنفسية".

وأكد أن الإسلام اهتم بالرعاية الصحية والنفسية، مشيرين إلى قول رسولنا (صلى الله عليه وسلم): "تَدَاوَوْا عبادَ اللهِ، ما أَنْزَلَ اللهُ مِن داءٍ إلا وقد أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً"؛ فعلى الإمام التوجيه والإرشاد بالتوعية الصحية الجسمية والنفسية، فبهما يَقْوَى الإنسان على العبادة وعمل الخير لنفسه ولأهله ولأمته، وبهما يكون قادرًا على عمارة الأرض، مشيرين إلى قول الرسول (صلى الله عليه وسلم): "الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ".

وفي نهاية اللقاء تم عقد مقرأة الأئمة بحضور: الشيخ/ محمود جاهين مدير المديرية، والأستاذ/ مجدي محمد محمود مدير الإدارة التعليمية بالداخلة، والدكتور/ محمد رشاد جبالي مدير مستشفى الداخلة العام، وحضور الأئمة.