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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

صاحبة فيديوهات الساحل
صاحبة فيديوهات الساحل الشرير

الراقصة حورية الشهيرة بـ فيديوهات الساحل الشرير، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض عليها، على خلفية اتهامها بـ كشف عوراتها داخل الملاهي الليلية و نشر مقاطع فيديو على منصات التواصل ترتدي فيها ملابس خادشة للحياء وتتضمن تحريضا على الفسق والإساءة لتقاليد المجتمع المصري.

 

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. القصة الكاملة لضبط الراقصة حورية


 فيديوهات الساحل الشرير


قصة الراقصة حورية بدأت من فيديوهات الساحل الشمالي، التي ظهرت فيها تؤدي استعراضات بـ بدل رقص شبه عارية وأداء يثير الغرائز بقصد التحريض على الفسق والرذيلة والإثارة، حيث رصدت أجهزة مباحث الآداب بوزارة الداخلية نشاط الراقصة حورية في مختلف الأماكن

ولمتابعة المزيد حول القبض على صاحبة فيديوهات الساحل الشرير .. تابع الفيديو جراف التالي:

فيديوهات الساحل الشرير الراقصة حورية كشف عوراتها داخل الملاهي الليلية نشر مقاطع فيديو ملابس خادشة للحياء

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