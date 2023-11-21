صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

الراقصة حورية الشهيرة بـ فيديوهات الساحل الشرير، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض عليها، على خلفية اتهامها بـ كشف عوراتها داخل الملاهي الليلية و نشر مقاطع فيديو على منصات التواصل ترتدي فيها ملابس خادشة للحياء وتتضمن تحريضا على الفسق والإساءة لتقاليد المجتمع المصري.



فيديوهات الساحل الشرير



قصة الراقصة حورية بدأت من فيديوهات الساحل الشمالي، التي ظهرت فيها تؤدي استعراضات بـ بدل رقص شبه عارية وأداء يثير الغرائز بقصد التحريض على الفسق والرذيلة والإثارة، حيث رصدت أجهزة مباحث الآداب بوزارة الداخلية نشاط الراقصة حورية في مختلف الأماكن

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