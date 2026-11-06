دندراوي الهواري: الابتزاز السياسي وتشويه الرموز الوطنية محاولات خطيرة لهدم الاستقرار

حذر الكاتب الصحفي دندراوي الهواري من خطورة محاولات الابتزاز السياسي الرخيص، التي تستهدف تشويه الرموز الوطنية والتقليل من المواقف الإيجابية التي تتخذها الدولة، مؤكدًا ضرورة تعزيز الوعي وعدم الانسياق وراء حملات التشويه التي تحاول تصوير إبراز الإيجابيات باعتباره انحيازًا، في حين يتم تقديم نشر السلبيات وكأنه بطولة.

وأوضح الهواري خلال حواره ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن من أكبر الأخطاء التي تقع فيها بعض النخب السياسية المتأرجحة هو الخضوع لهذا الابتزاز، مشيرًا إلى أن انتقاد الأخطاء والمطالبة بتغيير أساليب العمل داخل الوزارات أمر مشروع، بل يمثل واجبًا وطنيًا، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى أداة لهدم الأمن والاستقرار.

وأضاف أن جماعة الإخوان تترصد الأوضاع وتضع خططًا لاستغلالها، ما يتطلب يقظة ووعيًا سياسيًا لمواجهة محاولات التشويه والتأثير على استقرار البلاد.

وشدد على أهمية التفرقة بين النقد البناء الذي يستهدف تصحيح المسار، والممارسات التي تسعى إلى الهدم والتخريب.