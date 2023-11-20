بعد إحرازه الهدف الخامس بالمقاصة..والدة لاعب الحدود: نفسي ينضم للأهلي ومقابلة الخطيب

أكد محمود ممدوح لاعب فريق حرس الحدود، أنه كان يُحضر هذا الاحتفال لوالدته عند إحراز هدف في مباراة مصر المقاصة، مشيرًا إلى أنها تستحق.

وتابع ممدوح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كنت أحضر للصعود من أجل احتضانها وكنت أتمنى تقبيل قدميها".

وقالت والدة اللاعب: "محمود كان يبلغني من فترة أنه ينوي تقديم شيء لي في إحدى المباريات، ولكنني لم أتوقع هذا الاحتفال وأسعدني وهو لاعب بار بوالديه".

وأضاف ممدوح: "حصلت على إنذار ولا أعلم القانون، وتحدثت مع الحكم وقلت له حتى لو هحصل على طرد سأنفذ احتفالي مرة أخرى، الأهم إسعادها".

وتابعت والدة اللاعب: "أتمنى أن يكون اللاعب ضمن صفوف النادي الأهلي، وأعشق الأهلي أبًا عن جد ونفسي أشوف محمود الخطيب رئيس النادي".

احتفال لاعب حرس الحدود مع والدته

وفي لفتة عاطفية احتفل محمود ممدوح لاعب وسط حرس الحدود بهدف في مرمى مصر المقاصة باحتضان والدته وتقبيل يدها بعد الركض خارج الملعب والصعود إلى المدرجات في مشهد نادر أثار إعجاب الكثيرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين.

وخلال فوز حرس الحدود 6 - 2 ضمن مسابقة دوري المحترفين، المؤهلة للدوري المصري الممتاز، خطف ممدوح (22 عاماً) ووالدته الأضواء بالاحتفال المفعم بالعواطف، فقبل أربع دقائق من نهاية المباراة في الإسكندرية سجل ممدوح الهدف الخامس ثم ترك المستطيل الأخضر واجتاز بوابتين حديديتين للوصول إلى والدته، وقبّل يدها قبل عناق حار، ثم أطلقت الأم «زغرودة» ابتهاجاً بالهدف.

ويتصدر حرس الحدود جدول الترتيب بالمسابقة المستحدثة، التي تقام من مجموعة واحدة هذا الموسم، برصيد 17 نقطة متساوياً مع بتروجيت على أمل العودة للأضواء بعد الهبوط في الموسم الماضي.

ويتأهل الأول والثاني من المسابقة إلى الدوري الممتاز، فيما يخوض صاحب المركز الثالث الملحق مع أندية من الدرجة الثالثة.