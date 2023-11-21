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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد عبدالعزيز عن فض اعتصام رابعة: الأهداف كانت محددة

خالد عبدالعزيز
خالد عبدالعزيز

كشف المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق، كيف تم التنسيق والتعاون في فض اعتصام رابعة، مؤكدًا أن كل الأمور لم تكن معلنة للوزارة.

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خالد عبدالعزيز: السيسي كان يتابع احتفالات نصر أكتوبر بنفسه في 2013

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الأهداف كانت محددة أن تمر  بشكل سهل  وبسياسية النفس الطويل، وتتم في اهدأ حال وأحسنه، مؤكدًا أنه كان هناك ضغطًا كبيرًا من الشارع حول انتهاء الوضع.

وأكد أنه كان هناك حالة من الاتزان والهدوء والصبر ولم يكن مجلس الوزراء على اطلاع بما تم.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

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