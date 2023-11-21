زينة تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

تألقت الفنانة زينة في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وخطفت زينة الأنظار بجمالها، مرتدية ترنج باللون الكحلي، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها، وأكملت أناقتها بمكياج ناعم، ولاقت إعجاب الجمهور وانهالت عليها التعليقات.



زينة لـ “صدى البلد”: أنا مش مغرورة

وكانت الفنانة زينة كشفت عن رأيها في أعمالها الفنية على مدار مشوارها، قائلة إنها دائما غير راضية عن أدائها، وتترك الحكم للجمهور.



وأوضحت زينة، في تصريحات لموقع “صدى البلد”: "أنا محتاجة أقدم عمل يكون علامة في مشواري، وأنا دايما طول الوقت مش راضية عن نفسي وعن تمثيلي، وعاوزة الناس تقول رأيها.. أنا ولا مجنونة ولا مغرورة.. بس بحاول أجتهد".

وأضافت زينة، أنها تقدم شخصية قمر في فيلم الإسكندراني، وهي سيدة مصرية تكافح وتتورط في علاقة عاطفية وصراع بين اثنين محبين عليها، ولكنها "أشقى بنت ممكن حد يشوفها في حياته”.