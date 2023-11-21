برلمانية: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية في الماضي وتدعمها حاليا ومستقبلا

أكدت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية رفضت في الماضي تصفية القضية الفلسطينية وترفضها حاليا ومستقبلا، مؤكدة أن مصر أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ.

وأشارت الجمال، إلى أن حضور رئيس الوزراء اليوم لمجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة بشأن القضية الفلسطينية يؤكد للجميع موقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم للقضية الفلسطينية وتأكيدها على أن أمن مصر وحدودها خط أحمر.

وقالت إن حضور رئيس الوزراء لمناقشة أدوات رقابية بشأن القضية الفلسطينية يوضح اهتمام القيادية السياسية بهذا الملف" مشيرة إلى أن مصر صنعت رأيا دوليا لدعم القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يتسق مع السياق العام للدولة المصرية في دعمها علي مدار التاريخ للقضية الفلسطينية.

وأوضحت النائبة أسماء الجمال ، أن موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخليا أو بالتهجير خارج أراضيهم، لاسيما إلى الأراضي المصرية في سيناء، مشيرة إلى أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.