ارتجاع المريء.. الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية

ارتجاع المريء هو حالة تحدث عندما يتسرب حمض المعدة إلى المريء، مما يسبب أعراضًا مزعجة ومؤلمة.

كشف موقع هيلثي عن الأعراض والأسباب والعلاج والوقاية لارتجاع المريء تشمل ما يلي :

أعراض ارتجاع المريء

حرقة المعدة والألم في منطقة الصدر (الأعراض الأكثر شيوعًا).

صعوبة في البلع والشعور بكتلة في الحلق.

طعم حمضي غير مستحب في الفم.

السعال المستمر أو السعال الليلي.

الشعور بالغثيان أو التقيؤ.



أسباب ارتجاع المريء

ضعف عضلة العاصرة السفلية، التي تعمل على منع ارتداد حمض المعدة إلى المريء.

اضطرابات في التوازن الهرموني.

زيادة الضغط على المعدة بسبب السمنة أو الحمل.

توسع المريء أو انخفاض حموضة المعدة.



علاج ارتجاع المريء

تغييرات في نمط الحياة: تجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد من حموضة المعدة، وتجنب الأكل الكبير الحجم قبل النوم، والامتناع عن التدخين وتقليل الوزن في حالة السمنة.

الأدوية: مثل المضادات الحمضية والمهدئات المعوية والمثبطات الانتقائية لمضخة البروتون.

العلاج الجراحي: في حالة عدم استجابة العلاجات الأخرى أو وجود مضاعفات خطيرة.



الوقاية من ارتجاع المريء

الحفاظ على وزن صحي ومتوازن.

تجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد من ارتجاع حمض المعدة، مثل القهوة والشوكولاتة والدهون العالية والتوابل الحارة.

تجنب الأكل الكبير الحجم قبل النوم.

الامتناع عن التدخين وتجنب الكحول.

النوم على وسادة مرتفعة لدعم الجسم والمساعدة في منع ارتجاع المريء.

مع ذلك، يُنصح بالتشاور مع الطبيب لتقييم حالتك بشكل فردي وتوجيه العلاج المناسب وفقًا لظروفك الصحية الفردية.