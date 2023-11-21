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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم اعترافه بصعوبة الوضع.. زيلينسكي: لن نتحدث عن السلام بأي ثمن

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أفادت وسائل إعلام روسية بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، رفض أي فكرة للدخول في مفاوضات سلام مع موسكو، على الرغم من تدهور القوة الأوكرانية بشكل متزايد على خط الاشتباك القتالي.

وفي رأي زيلينسكي، روسيا ليست مستعدة لوقف القتال، "لذلك، نحن [أوكرانيا] لن نتحدث عن السلام بأي ثمن".

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلا عن صحيفة "ذا صن" اعتراف زيلينسكي بصعوبة الوضع حيث تساءل: "هل الأمر صعب في ساحة المعركة؟ نعم.. لكن تكوين صداقات أو الدخول إلى طاولة دبلوماسية الآن مع روسيا؟ لا!".

وفي 4 نوفمبر الحالي، كانت هناك تقارير قادمة من أوكرانيا تفيد بأن مسؤولي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كانوا يتناقشون مع أوكرانيا حول محادثات السلام المحتملة مع روسيا وما قد يتعين على كييف التخلي عنه من أجل حل وسط.

ومع ذلك، نفى زيلينسكي هذه الادعاءات، معربا عن "غضبه" من التقارير الإعلامية حول الضغط للتفاوض مع روسيا، قائلا إنه "ليس لديه أي فكرة" من أين جاءت هذه الادعاءات، وفقا لما ذكرته تاس.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي في 4 نوفمبر في كييف: "لقد مر الوقت، والناس متعبون.. لكن هذا ليس مأزقا".

والصراع الأوكراني الآن في شهره العشرين، مع تقديم مساعدات غربية مستمرة لنظام كييف. وقال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف إن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الأخيرة لأوكرانيا مجرد "حبوب مهدئة" لنظام كييف الذي على وشك الانهيار الكامل.

وقال الدبلوماسي كما نقلت قناة تيليجرام التابعة للسفارة الروسية "الرسالة من إمدادات أسلحة أمريكية أخرى إلى النظام ليست أكثر من حبة مهدئة أعدها "المحسنون" في الخارج ل [الرئيس الأوكراني فلاديمير] زيلينسكي".

وأضاف أن: "الوضع على الجبهة وفي مؤسسات الدولة الأوكرانية على وشك الانهيار التام".

وأعلن البنتاغون عن حزمة بقيمة 100 مليون دولار في شكل مساعدات عسكرية جديدة لنظام كييف في 20 نوفمبر.

وذكرت تاس أن حزمة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ستشمل الأسلحة المضادة للدبابات واعتراضات الدفاع الجوي ونظام صواريخ مدفعية إضافية عالية التنقل.

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