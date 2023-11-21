هيئة الكتاب تواصل استعداداتها لمعرض القاهرة الـ55

تواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، استقبال حجز دور النشر الراغبة في المشاركة بالدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولي بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن تغلق هيئة الكتاب، باب الحجز يوم 26 من الشهر الجاري، بعدما كان مقررًا غلقه يوم 15 الماضي، وتم مده خلال الفترة الماضية.

وتواصل هيئة الكتاب، التجهيز للمعرض من خلال إصدار العديد من العناوين والمؤلفات المختلفة، للكتاب والمبدعين المصريين والعرب، للمشاركة في الدورة الجديدة بأكبر قدر من الإصدارات الحديثة.

وأصدرت هيئة الكتاب خلال الشهور الماضية المئات من العناوين والإصدارات، إلى جانب مجموعة من مؤلفات طه حسين ضمن مشروع «استعادة طه حسين».