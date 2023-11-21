النائب العام يستقبل وزير الطيران المدني

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٣، الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني.



وقد رحب النائب العام بضيفه الكريم، الذي قدم التهنئة لسيادته لتوليه مهام منصبه.