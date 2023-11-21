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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب المؤتمر: حضور رئيس الوزراء لمناقشة أدوات رقابية بشأن القضية الفلسطينية تاريخي

رضا فرحات
رضا فرحات

أكد الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حزب المؤتمر، أن تصفية القضية الفلسطينية أمر غير مقبول تماما، ومصر تتمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ورفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للفلسطينيين. 

وأضاف "فرحات"، أن أي نزوح للفلسطينيين سيكون لمصر رد حاسم وفوق القانون الدولي، ولن تتوانى مصر في استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها والتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، واستمرار جهود تحقيق السلام فى فلسطين والمنطقة بالكامل على أساس حل الدولتين. 

وأشار إلى أن الدعم المصري الكامل للفلسطينيين و للقضية الفلسطينية ليس وليد اللحظة انما هو استمرار للدور المصري التاريخي الذى لم و لن تخل عن القضية.

وثمن النائب، حضور رئيس الوزراء لمجلس النواب، بأنه جاء استجابة لأداة فاعلة من أدوات الرقابة وهى طلبات الإحاطة بشأن القضية الفلسطينية موقف تاريخي مهم، ويكتب تاريخا جديدا لقضية العرب الأولى وكشف المحددات التي تعمل بها مصر بشأن القضية الفلسطينية والتي تتمثل في رؤية القيادة السياسية بتنفيذ المشروعات القومية بهذه السرعة وتجهيز ودعم الجيش المصري لمواجهة التحديات و طرح مصر منذ بداية الأزمة ضرورة التحول الفوري للمسار السياسي والوصول لحل دائم لإقامة دولة فلسطينية. 

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ستظل داعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه مع الحفاظ علي الأمن القومى المصرى موجها التحية لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، لحضوره لمجلس النواب للرد على طلبات الإحاطة الخاصة بالقضية الفلسطينية في رسالة واضحة للجميع أن القضية الفلسطينية في قلب كل مصري حكومة وشعبا وقيادة.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر بكلمة أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة الداعم لموقف لمصر تجاه القضية الفلسطينية والتأكيد على أن مصر الدولة الوحيدة التى لم يكن لها اجندة خاصة تجاه القضية الفلسطينية، بل تضحي وستضحي لصالح الشعب الفلسطيني وأن الجميع علي قلب رجل واحد سواء المؤيد أو المعارض لرفض مخططات التهجير القسري للفلسطينيين. 

ولفت إلى أن القضية الفلسطينية قضية عادلة وشعبية في عيون الشعب المصري وتسعى جاهدة لحلها من خلال الحوار والمفاوضات ودعم جهود استعادة حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة في إطار حل الدولتين.

وأضاف على مر العقود قدمت مصر المساعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين، وعملت أيضًا على تعزيز الوحدة الفلسطينية وتسوية الخلافات الداخلية بين الأطراف الفلسطينية المختلفة.

القضية الفلسطينية رضا فرحات حزب المؤتمر رئيس الوزراء مجلس النواب

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