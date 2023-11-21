طلب مستفز.. الداخلية الألمانية توجه نداءً إلى الجماعات الإسلامية بشأن غزة

وجهت الداخلية الألمانية، اليوم الثلاثاء، نداء إلى الجماعات الإسلامية في البلاد لإصدار بيانات إدانة لهجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس والتعبير عن التضامن مع إسرائيل.

وتضم ألمانيا نحو 5.5 مليون مسلم، وهو ما يشكل ثاني أكبر مجموعة دينية هناك د.

وفي مقابلة مع "الاذاعة الألمانية ARD"، قالت وزيرة الداخلية، نانسي فايسر: "أتوقع من المنظمات الإسلامية أن تظهر موقفها بوضوح وأن تتحمل مسؤولياتها في المجتمع".

وتابعت: "يجب أن تعبر المجموعات عن "إدانة واضحة" لهجوم حماس وليس فقط ب "نعم، ولكن"، كما تقول".

وأضافت"يجب أن تكونوا واضحين جدا"، مؤكدة: "نحن نقف إلى جانب إسرائيل".

وتابعت الوزيرة الألمانية إن أصوات "الدفاع عن قيمنا" يجب أن تكون أعلى صوتا.