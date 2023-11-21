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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طلب مستفز.. الداخلية الألمانية توجه نداءً إلى الجماعات الإسلامية بشأن غزة

المانيا تطلب من الجماعات
المانيا تطلب من الجماعات الاسلامية التضامن مع إسرائيل

وجهت الداخلية الألمانية، اليوم الثلاثاء، نداء إلى الجماعات الإسلامية في البلاد لإصدار بيانات إدانة لهجمات 7 أكتوبر التي شنتها حماس والتعبير عن التضامن مع إسرائيل.

وتضم ألمانيا نحو 5.5 مليون مسلم، وهو ما يشكل ثاني أكبر مجموعة دينية هناك د.

وفي مقابلة مع "الاذاعة الألمانية ARD"، قالت وزيرة الداخلية، نانسي فايسر: "أتوقع من المنظمات الإسلامية أن تظهر موقفها بوضوح وأن تتحمل مسؤولياتها في المجتمع".

وتابعت: "يجب أن تعبر المجموعات عن "إدانة واضحة" لهجوم حماس وليس فقط ب "نعم، ولكن"، كما تقول".

وأضافت"يجب أن تكونوا واضحين جدا"، مؤكدة: "نحن نقف إلى جانب إسرائيل".

وتابعت الوزيرة الألمانية إن أصوات "الدفاع عن قيمنا" يجب أن تكون أعلى صوتا.

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