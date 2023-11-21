المريخ سيختفي من السماء|ظاهرة فلكية نادرة تستمر أسبوعين.. متى تحدث؟

ظاهرة فلكية نادرة.. سيختفي المريخ من سماء الأرض لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم السبت؛ وذلك بفضل الظاهرة العلمية المعروفة باسم «الاقتران الشمسي»؛ وهي الفترة التي تحجب فيها الشمس المريخ والأرض عن بعضهما البعض.

وقالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) «إن الأرض والمريخ يشهدان اقترانا شمسيا كل عامين».

وأفاد موقع «Space.com» بأن المسافة بين الكوكبين تبلغ في المتوسط 140 مليون ميل، ولكن أثناء الاقتران الشمسي، سيتم الفصل بينهما بحوالى 235 مليون ميل، وذلك وفق ما ذكر موقع «ساينس إليرت» العلمي.

ويؤثر الاقتران الشمسي أيضًا على قدرة وكالة «ناسا» على التواصل مع المركبات الفضائية على المريخ وإرسال إشارات إليها.

وفي هذا الاطار، قالت «ناسا» «من المستحيل التنبؤ بالمعلومات التي قد تضيع بسبب تداخل الجسيمات المشحونة من الشمس، وهذه المعلومات المفقودة يمكن أن تعرض المركبة الفضائية للخطر. وبدلاً من ذلك، قبل الاقتران الشمسي، يرسل المهندسون تعليمات لمدة أسبوعين وينتظرون». مضيفة «أن الوقف الاختياري لقيادة مركبة المريخ الفضائية لعام 2023 سيمتد من 11 نوفمبر إلى 25 نوفمبر.

لكن العلماء أكدوا أن هذا لا يعني أن البعثات إلى المريخ ستحصل على أي إجازة».

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