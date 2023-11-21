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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جانتس يهدد نصرالله بتحويل جنوب لبنان ليشبه حالة شمال غزة

بيني جانتس
بيني جانتس

وجه الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، تهديدا إلى حزب الله، وقال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستعد لأي توسع في القتال حتى يمكن السماح لسكان مستوطنات الشمال بالعودة إلى ديارهم بأمان.

جاء ذلك في كلمة له أثناء قيامه اليوم الثلاثاء، بجولة في هضبة الجولان المحتلة، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف جانتس: لبنان وسوريا كدولتين يتحملان مسؤولية إطلاق النار من أراضيهما تجاه إسرائيل"، مؤكدا أن إسرائيل ستواصل الهجوم علي أي مكان يحاولون مهاجمتنا منه".

وتابع: "لقد فر عشرات الآلاف من السكان اللبنانيين من منازلهم في الجنوب إلى الشمال.. واقترح على نصر الله عدم تحويل جنوب لبنان إلى شمال قطاع غزة.. وعدم تعريض بيروت للخطر من أجل طهران".

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