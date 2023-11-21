قرار جريء.. اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مشاركة منتخب 2005 ببطولة شمال إفريقيا

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إن وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 اتخذ قرارا جريئا بالمشاركة فى بطولة شمال إفريقيا المقامة حاليًا فى تونس من أجل تجربة عدد كبير من اللاعبين الأفضل فى هذا السن.

وقال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، تجربة ستكون مفيدة فى المستقبل بالمشاركة فى بطولة شمال إفريقيا، ووائل رياض اتخذ قرار جرئ بالمشاركة فى البطولة وواجه منتخبات تم تكوينها منذ سنوات عكس منتخب مصر الذي تم تكوينه لمدة 3 أيام فقط فى تجمع قبل السفر.

وأضاف:" منتخب الشباب وجهازه الفني خارج التقييم الوقت الحالي، لأن تكوين المنتخبات المشاركة منذ فترة طويلة عكس منتخب مصر، واللاعبين المتواجدين فى الوقت الحالي هم الأفضل فى هذا السن.

وتابع حسين:" وائل رياض لم يفكر فى نفسه واتخذ قرار بالمشاركة فى البطولة من أجل مشاهدة اللاعبين فى المباريات، بجانب ظروف البطولة فى اللعب خلال أيام بسيطة، بجانب أن جميع المباريات على نجيل صناعي.