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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس هيئة شؤون الأسرى: صفقة التبادل ستظهر صورتها بالكامل خلال ساعات

صفقة تبادل الأسرى
صفقة تبادل الأسرى

قال الدكتور قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى، إن الشعب الفلسطيني يُبعث في نفوسهم الأمل حينما يجدوا تحرير لبعض الأطفال والنساء المتواجدين في السجون الإسرائيلية، أما حول كيفية إجراء الأمور، والحديث حول صفقة تبادل الأسرى، هذا ملف لا يمكن مناقشته في فضاء الإعلام، ولكن الهيئة كانت حريصة على توافر كافة المعلومات الضرورية التي تمكن من عملية تبادل دقيقة بحيث لا يُستثنى أحد. 

رئيس هيئة شؤون الأسرى يتحدث عن صفقة التبادل 

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى ليست واضحة، ولكن هناك طريقتين لعرض الملف، منهم بعض الصحفيين الإسرائيليين الذين قالوا إنه سيتم تحرير 3 فلسطينيين مقابل كلا من أسير إسرائيلي، وهذه تقولات صحفية، "نحن نعلم أنهم تعاملوا مع هذه القضية باعتبارهم فئة، بمعنى يتم إطلاق سراح الأطفال والنساء مقابل ذلك يتم تحرير كافة النساء والأطفال لدى الاحتلال الإسرائيلي". 

وتابع، أنه خلال الساعات القادمة ستظهر الصورة بشكل كامل، إذ أن الحكومة ستتخذ قرارها، وواضح أنها في الاتجاه للمصادقة على هذا القرار، وملزمون بنشر ما تم الاتفاق عليه من قبل الجانبين، لعل أن هناك أسر إسرائيلية تريد تقديم اعتراض للمحكمة. 

الشعب الفلسطيني شؤون الأسرى تبادل الأسرى برنامج حضرة المواطن قناة الحدث اليوم الصحفيين الإسرائيليين

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