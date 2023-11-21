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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية يحتفي بالأسبوع الدولي للعلم والسلام

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

عقد مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها اليوم الثلاثاء، ندوة بمناسبة (الأسبوع الدولي للعلم والسلام)، والذي أقرته الأمم المتحدة في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر في كل عام.

عالم أزهري: وثائق حقوق الإنسان الحالية طبقها الإسلام منذ بدايته

وقال الدكتور محمد أحمد السيد، المدرس بكلية التربية جامعة الأزهر ونائب شؤون التعليم بالمركز، إن السلام  بمفهومه اللغوي والشرعي هو طلب الأمان والمسالمة، مستعرضا الفرق اللغوي بين السِلم والسَلْم والسَلَم  في اللغة العربية.

وأكد السيد أن السلام بدأ منذ خلق آدم عليه السلام، وأن العلاقة بين العلم والسلام علاقة وطيدة، مشيرا إلى أن العلم يؤدي إلى السلام وأن السلام يؤدي إلى العلم، لذا ينبغي علينا أن نوظف العلم في أهداف تخدم الإنسانية جمعاء.

الوافدون إلى الأزهر.. حكاية سفراء مركز الشيخ زايد للغة العربية إلى العالم|خاص


وتخلل الندوة العديد من المناقشات وفتح باب المداخلات للطلاب، حيث تساءل أحد الطلاب حول كيفية تحقيق السلام في ظل ازدواجية المعايير التي يشهدها العالم، ولماذا يصر البعض على إتهام الإسلام بالإرهاب ونحن دين العلم والسلام؟.

ولفت نائب شئون تعليم بالمركز إلى أن الإسلام قدم مفهومًا متكاملًا لحقوق الإنسان منذ بدايته ، وأن وثائق حقوق الإنسان الحالية طبقها الإسلام منذ بدايته، وأن الإسلام أول من دعا إلى السلام مصداقًا لقوله تعالي (وإن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ).

وحول إتهام الإسلام بالإرهاب، قال الدكتور محمد السيد إن ذلك بسبب فئة ضالة ادعت وألصقت بالإسلام ما ليس فيه ، وذلك لأغراض وأهداف سياسية وتحت شعارات رنانة، موضحاً أن الإسلام أوضح لنا المعاملات مع غير المسلمين، فالرسول عليه الصلاة والسلام عقد معاهدات بينه وبين كل الطوائف غير المسلمة .

وفي الختام أوصى الطلاب بضرورة تلقي العلم من مصادره الصحيحة، والتمسك بنهج الوسطية و الاعتدال، وأشار إلي أهمية اللغة العربية في نشر السلام ، موضحاً أن إتقان اللغة يساهم في الفهم الصحيح لعلوم القرآن والسنة وبالتالي يساهم في نشر الإسلام الصحيح البعيد عن التطرف والمغالاة.

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مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها الأسبوع الدولي للعلم والسلام جامعة الأزهر السلام الإسلام حقوق الإنسان

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