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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة 65 عاما على إنشائها.. محافظ القاهرة يشهد احتفال جمعية الصداقة المصرية الصينية

صدى البلد

شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الاحتفال الذى أقامته جمعية الصداقة المصرية الصينية بمناسبة مرور 65 عامًا على إنشائها بقصر عابدين .

شارك فى الحفل اللواء محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية،  ود. عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق بحضور السفير أحمد والي  رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية ،  والوزير/ يانج وانمينج رئيس جمعية الشعب للصداقة بين الصين والشعوب الأجنبية ،  ولياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة ، ولي مينجيوان رئيس وفد مقاطعة شانسي، وعدد من الوزراء والسفراء السابقين وأعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة أن احتفال اليوم مثال واضح على ما تشهده العلاقات المصرية الصينية من تطور في كافة المجالات منذ نشأة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تطورا كبيرا في كافة القطاعات.

وأضاف محافظ القاهرة أن العلاقات المصرية الصينية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تشهد مرحلة من الازدهار والتعاون المشترك ،  والتي ترتكز على علاقات الصداقة التاريخية بين الحضارتين العريقتين ، كما تشمل كذلك الشراكة في المجالات الاقتصادية والتجارية ، مشيرًا إلى أن ما توفره القيادة السياسية من تعاون بين الكيانات الاقتصادية المصرية والصينية يخلق بيئة للتطوير والتنمية تتحقق من خلالها المصالح المشتركة للبلدين في إطار  الجهود المصرية ذات التوجهات التنموية في ضوء رؤية مصر 2030،  والتي تسهم في تأسيس علاقات مستقبلية اكثر شمولًا وتوسعًا تحقق مصالح وآمال الشعبين .

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