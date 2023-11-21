تحد كبير.. أول تعليق من مدرب اتحاد جدة السعودي بعد توقيعه رسميا

أكد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدرب الجديد لفريق اتحاد جدة السعودي، أن قيادة "العميد" تعد تحديا كبيرا.

وقدم الاتحاد مدربه الجديد مساء اليوم الثلاثاء، حيث قال في مؤتمر صحفي: "أشكر نادي الاتحاد على منحي هذه الفرصة، أنا سعيد جدا بقيادة هذا المشروع الذي أعتبره مثل القطار ينطلق بسرعة كبيرة".

وأضاف: "العقد يمتد لموسم ونصف وتوجد نية للتمديد وهذا بالطبع سيعتمد على قناعة الطرفين بالإنجازات والنتائج".

وواصل: "في كرة القدم الشكل العام يتعلق بالنتائج وهو الحاسم، شخصيا كمدرب أعشق التحديات، وأحب الاستقرار فقد قضيت 8 مواسم مع ريفر بليت وهذا ليس سهلا، وما جاء بي للاتحاد هو الطموح والتحدي، ووصلت قبل يومين وسنبدأ المنافسة بعد أيام، نعم الوضع ليس مثاليا تماما، لكن هذا التحدي مشوق، والنادي بطل الدوري وسنشارك في كأس العالم للأندية الشهر المقبل وهذا أيضا من التحديات الكبيرة لنا".

وأردف: "من أسباب قبول مشروع الاتحاد هو حجم النادي الكبير والعناصر التي يملكها لذلك قبلت أن أكون جزءا منه وأحترم المدربين السابقين، واطلعت على كل شيء فنيا وحتى سلوكيات اللاعبين، وعملي يتعلق بتشخيص الوضع العام، والتواصل مع اللاعبين ومعرفة شخصياتهم ومميزاتهم، وأنا شخص أحب التواصل وسوف أتعرف على اللاعبين بشكل أكبر".

واختتم: "النجاح مسؤولية مشتركة بيننا جميعا: مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين والجمهور وكل من في المدينة، وعرفت على النادي منذ فترة قصيرة وهناك أشياء تحتاج التطوير، أثق بشدة في طاقمي الفني بمختلف تخصصاتهم وسريعا سيندمجون لنحقق الأهداف المشتركة".