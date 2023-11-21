محافظ الوادي الجديد: توفير حافلات لنقل الناخبين في الانتخابات الرئاسية

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بتوفير حافلات وسيارات مخصصة لنقل المواطنين الذين يسكنون فى القرى والمناطق النائية عن مقار اللجان الانتخابية بالمجان خلال الاستحقاق الانتخابي الرئاسى المرتقب، على أن تقوم الجهات المختصة بالتنسيق نحو تيسير حركة نقل الناخبين.. كما وجه المحافظ بصرف حافز لأفضل قرية في نسبة المُشاركة عقب انتهاء فترة الانتخابات الرئاسية على هيئة خدمات للقرية معرباً عن ثقته في المواطنين التحلي بالمسئولية الوطنية والمُشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية.

وشدد المحافظ على جاهزية جميع مقارّ اللجان الانتخابية المقررة لاستقبال الناخبين وتأمين محيط مقارّ، وجاهزية كافّة المرافق والقطاعات المعنية؛ لضمان سلامة الناخبين والعملية الانتخابية والتيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام عملية الانتخاب دون عوائق وتشكيل غرف عمليات فرعية بكل مركز بالإضافة لغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة.