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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 13 شخصا فى انقلاب ميكروباص على طريق العوينات بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

أصيب 13 شخصا منذ قليل، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الداخلة العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وورد إخطار أمنى إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بمنطقة الكيلو 40 بطريق موط بمركز الداخلة - شرق العوينات، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

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وأسفر عن إصابة كل من علاء محمد فتح الله 20 عاما من أسيوط، محمد عدلي عبدالصمد 30 عاما من سوهاج، أحمد حمدي توفيق 16 عاما أسيوط، ربيع عبدالحارث سعد 45 عاما أسيوط، محمود سعد عبد الصمد 35 عاما سوهاج، أبوالخير سيد علي 45 عاما سوهاج، هشام رمضان هشام 14 عاما أسيوط، كرولس كمال فرج الله 24 عاما سوهاج، سلامة عبد الستار موسى 23 عاما الفيوم، محمود عبد العزيز صادق 23 عاما بني سويف، أحمد رمضان عوض 23 عاما الفيوم،حمادة على احمد 37 عاما أسيوط، أسامة محمد سيد 33 عاما أسيوط.

وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة اسباب الحادث وابلاغ إدارة المرور لرفع آثار الحادث وفتح الطريق.

35 عاما إصابة 13 شخص التحقيقات حادث انقلاب سيارة ميكروباص هيئة قصور الثقافة مكان الحادث مستشفي الداخله مشر مستشفى الداخلة العام

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