عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس هيئة قصور الثقافة ويشيد بمشروع "ابدأ حلمك"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن فعاليات الاحتفاء بتخرج دفعة "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل المسرحي الشامل بالوادي الجديد

 

وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، د. هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع، ابتسام عبد المريد مدير عام ثقافة الوادي الجديد.

أشاد المحافظ بالمشروع الذي يستهدف اكتشاف الموهوبين فنيا، مقدما شكره للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ومثمنا جهود الوزارة لإثراء الحركة الثقافية في ضوء اختيار المحافظة عاصمة للثقافة المصرية 2023، والتي تستعد بعد حفل ابدأ حلمك لاستضافة فعاليات الملتقى الثقافي لشباب المحافظات الحدودية أهل مصر في الفترة من 22 وحتى 30 نوفمبر الحالي.

من جانبه أكد رئيس هيئة قصور الثقافة أن مشروع ابدأ حلمك للتدريب على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل قدمته هيئة قصور الثقافة، ضمن برنامج عمل قدم برعاية وتوجيهات وزير الثقافة، احتفاء بعاصمة الثقافة المصرية، ويهدف لاكتشاف ورعاية موهوبي الوادي الجديد، مضيفا أنه تم تقديم عدد كبير من الفعاليات بالمحافظة على مدار العام منها احتفالات رمضان المركزية، وبعثة الجمع الميداني لأطلس المأثورات الشعبية، وأنشطة المسرح وغيرها، معربا عن سعادته بالتعاون بين مؤسسات الدولة لدعم بناء الإنسان وفقا لبرامج العدالة الثقافية.

دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عمرو البسيوني الهيئة العامة لقصور الثقاف ابدأ حلمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

نداء عاجل من حزب الله اللبناني للدول الغربية

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

ترشيحاتنا

ننتظر رد الاحتلال .. بيان عاجل مكن حماس بشأن تفاصيل الهدنة برعاية مصرية قطرية

أسعار سوبارو كروس تريك الجديدة بالسوق المحلي

العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب سوريا

جبالي: موقف النواب يتماشى مع رؤية الدولة في دعم القضية الفلسطينية

أوامر صهيونية جديدة لسكان شمال غزة: توجهوا للجنوب فورا

المتحدث باسم الخارجية القطرية: نحن في أقرب نقطة للتوصل إلى هدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ