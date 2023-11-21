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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فؤاد سليم: مصر مستهدفة منذ زمن طويل..والرئيس السيسي رجل حكيم|فيديو

الفنان أحمد فؤاد
الفنان أحمد فؤاد سليم

قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن العالم أصبح قرية صغيرة، والأجيال الغربية الجديدة تفهمت حقيقة إسرائيل، مؤكداً أن إعادة نكبة "1948" مجرد "وهم"، لأن إسرائيل دولة واهمة.

أحمد فؤاد سليم: إسرائيل فشلت في تحقيق حلمها


وأضاف أحمد فؤاد سليم خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"المذاع عبر فضائية "dmc"، أن مصر مستهدفة منذ زمن طويل، والرئيس السيسي رجل حكيم، لافتاً إلى أن إسرائيل فشلت في تحقيق حلمها بالحكم من النيل إلى الفرات.


وأشار أحمد فؤاد سليم، إلى أنه يشبه ما يحدث في غزة بأنها معركة بين الإنسان المبتكر ضد الإنسان الألي المبرمج"

أحمد فؤاد سليم إسرائيل الرئيس السيسي مصر غزة

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