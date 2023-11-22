صبحي عسيلة: لاتوجد مؤسسة بمصر لديها تحفظ حول موقف السيسي من الأزمة الفلسطينية|فيديو

قال الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ما حدث اليوم عبر مجلس النواب، يضاف إلى خطوات دعم الدولة المصرية وسياساتها.

صبحي عسيلة: مصر تتمتع بشعبية لنظامها

وأضاف صبحي عسيلة خلال لقائه عبر فضائية "الحياة"، أن الإعلان عن اصطفاف جميع المؤسسات هو رسالة لداخل وخارج مصر، بأن مصر تتمتع بشعبية لنظامها، مؤكداً ان موقف الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر يحظى بقبول من الشعب المصري منذ اليوم الأول للأزمة في غزة.

وتابع صبحي عسيلة: "لا يوجد أي مؤسسة في مصر لديها تحفظ حول الموقف المصري، وأكد الرئيس السيسي اليوم في اجتماع البريكس، الموقف ذاته للدولة المصرية، برفض التهجير".