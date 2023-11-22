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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد ومكان جنازة شقيق الفنان شريف رمزى.. تفاصيل

شريف رمزى
شريف رمزى

قرر الفنان شريف رمزى تشييع جثمان شقيقه صلاح من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

وأعلن الفنان شريف رمزي، تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام  وفاة شقيقه صلاح، الذى دخل فى غيوبة طويلة بعد صراع مع المرض.

وقال شريف رمزى : البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي أدعوا له.

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شريف رمزى

وقد كشف الفنان شريف رمزي ، عن تطورات حالته شقيقته الصحية ، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركته فى مهرجان البحر الأحمر .

وقال شريف رمزي: شقيقى صلاح رمزي تجاوز العمليات الجراحية التى خضع لها خلال الفترة الماضية ، ولكن دخل فى غيبوبة ، فى هذه الحالة لا نعلم موعد افاقته ، لذا أطلب من الجمهور دائماً الدعاء فليس بايدينا أو ايدي الاطباء شىء لفعله .

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