ندوة في الجامعة الأمريكية لمناقشة مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر.. الاثنين

تعقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ندوة حلول للسياسات البديلة في لقاء مفتوح بعنوان "مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر" حول تأثير أحداث يوم 7 أكتوبر وما تبعها من حرب إسرائيلية على غزة؛ على مستقبل القضية الفلسطينية داخليًاط وإقليميًا ودوليًا يوم الإثنين الموفق 27 نوفمبر 2023 وذلك في ذكري اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

حيث تدار الندوة باللغة العربية مع وجود ترجمة فورية للغة الإنجليزية.

ويستضيف حلول للسياسات البديلة في هذا اللقاء عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية المصري الأسبق، وتحاوره الدكتورة أهداف سويف، الكاتبة ومؤسسة "احتفالية فلسطين للأدب - بالفِست".