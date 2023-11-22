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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة في الجامعة الأمريكية لمناقشة مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر.. الاثنين

الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية بالقاهرة

تعقد الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ندوة حلول للسياسات البديلة في لقاء مفتوح بعنوان "مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر" حول تأثير أحداث يوم 7 أكتوبر وما تبعها من حرب إسرائيلية على غزة؛ على مستقبل القضية الفلسطينية داخليًاط وإقليميًا ودوليًا يوم الإثنين الموفق 27 نوفمبر 2023 وذلك في ذكري اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.  

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حيث تدار الندوة باللغة العربية مع وجود ترجمة فورية للغة الإنجليزية.

ويستضيف حلول للسياسات البديلة في هذا اللقاء عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية المصري الأسبق، وتحاوره الدكتورة أهداف سويف، الكاتبة ومؤسسة "احتفالية فلسطين للأدب - بالفِست".

الجامعة الأمريكية بالقاهرة
الجامعة الأمريكية بالقاهرة
حلول للسياسات البديلة الجامعة الأمريكية لقاء مفتوح مستقبل القضية الفلسطينية أحداث يوم 7 أكتوبر غزة Jobs Education

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