الكشف على 1529 حالة خلال قافلة طبية بقرية الديابة بمركز أبوقرقاص بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفى مقدمتها “100 مليون صحة”، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل جميع فئات المجتمع، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

من جانبه، صرح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، بأن القافلة الطبية التي نفذت بقرية الديابة بمركز أبو قرقاص، على مدار يومي 20 و21 نوفمبر الجاري شملت توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها “الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والرمد”، وضمن إجراءات وقائية مشددة.

وأوضح أنه تم الكشف على 1529 حالة وصرف العلاج لهم بالمجان، منها 305 حالات جراحة، و488 حالة أطفال، و359 باطنة، و113 نساء، و45 أسنان، و33 تنظيم أسرة، و109 جلدية، و77 رمد، وإجراء 172 تحليلاً متنوعاً، و8 حالات أشعة سينية، و10 حالات موجات صوتية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 89 مترددا، وخلع أسنان لـ3 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 14 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 83 متردداً.