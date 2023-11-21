عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المنيا .. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأبوقرقاص

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق المحيط بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، تم المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات بحادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة 7 راكب بطريق المحيط بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تبين وقع حادث التصادم بين سيارة ميكروباص بأخري 7 راكب نتيجة السرعة الزائدة والتخطى الخاطئ.

محافظ المنيا يحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وقد اسفر الحادث عن اصابة 7 أشخاص وهم  : سمعان. ي. ع 31 سنه وهدير. و. م 17 سنه  ومحمود. ا. ع 30 سنه ومنة. ا. ز 15 سنه ومريم. ع. ر 15 سنه وليم. م. و 16 سنه وحاتم. م. ا 24 سنه مقيمون بإحدى قرى مركز أبوقرقاص.

تم نقل المصابين لمستشفي أبوقرقاص المركزي للعلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

أبوقرقاص 7 أشخاص السرعة الزائدة تصادم بين سيارتين تصادم سيارة ميكروباص حفظ حادث تصادم سيارتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

موضوعات متعلقة

تضامن المنيا: الكشف على 90 مواطنا في قافلة طبية بعدة قرى بديرمواس

ترشيحاتنا

هذه الصفة تجعل الله غاضبًا عليك .. احذر منها

تعديلات في إنستا باي.. تحصيل رسوم رمزية ونجاح كبير يحققه التطبيق| تفاصيل

9 أيام تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابى للمصريين بالخارج

بشأن مساعدات غزة.. اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي مع نظيره الإسرائيلي

متذكرا اتفاقية شاليط.. بن جفير يعلق على صفقة تبادل الأسرى مع حماس

وزير الشباب والرياضة: نستهدف إحراز 8 ميداليات في أولمبياد باريس 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في كيس أسود.. مشهد صادم لتكفين طفل بغزة

بالمخطط.. منة فضالى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عندها 23 سنة.. معلومات وأسرار عن الراقصة حورية بعد القبض عليها |صور

بإطلالة عصرية.. أنابيلا هلال تتألق في أحدث ظهور لها

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ