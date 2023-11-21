المنيا .. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأبوقرقاص

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق المحيط بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، تم المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات بحادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة 7 راكب بطريق المحيط بمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تبين وقع حادث التصادم بين سيارة ميكروباص بأخري 7 راكب نتيجة السرعة الزائدة والتخطى الخاطئ.

وقد اسفر الحادث عن اصابة 7 أشخاص وهم : سمعان. ي. ع 31 سنه وهدير. و. م 17 سنه ومحمود. ا. ع 30 سنه ومنة. ا. ز 15 سنه ومريم. ع. ر 15 سنه وليم. م. و 16 سنه وحاتم. م. ا 24 سنه مقيمون بإحدى قرى مركز أبوقرقاص.

تم نقل المصابين لمستشفي أبوقرقاص المركزي للعلاج، والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.