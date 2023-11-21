كراتين غذائية مدعمة فى قوافل تموينية تجوب القرى والمراكز بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق وذلك ضمن مبادرة " تخفيض الأسعار" والتي يأتى تنفيذها وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وفى هذا السياق ، وفرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط 2500 كرتونة غذائية مدعمة بسعر100 جنيه للكرتونة لتوزيعها على المواطنين في منفذ الوحدة المحلية الثابت بالتنسيق مع التموين، إلى جانب طرح 1000 كرتونة أخرى لتوزيعها من خلال السيارات المتنقلة بقرى بنى خالد و العابد و جبل الطير البحرية و الرملة حيث تضم الكرتونة ( سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ شاى) وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين سمالوط، كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية واللحوم بنسبة تتراوح من 15% إلى 35% بعدد من الأسواق بحى وسط مدينة المنيا، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية على المحلات العامة لإحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة.

وفى مركزى ملوى و بنى مزار، واصلت الوحدات المحلية تنظيم القوافل الثابتة والمتحركة لبيع وعرض السلع الغذائية بأسعار مخفضة ، حيث تم طرح كميات من السكر بسعر "27 "جنيها للكيلو بمجلس قروى نواى و بمدينة ملوى ، وفى مركز بنى مزار نفذت الوحدة المحلية عددا من الحملات التفتيشية على المخابز ومحلات عرض السلع الغذائية، بالتعاون بين إدارة التموين للتأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات ومدى صلاحية المعروض من السلع، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 23 محضرا تموينيا متنوعا بقرية صندفا وفى مركز مغاغة والعدوة، تم تحرير 23 محضرا تموينيا منها 9 محاضر بمركز مغاغة شملت (ذبح خارج المجازر - سلع بدون فواتير - حيازة سلع مدعمة - إدارة منشأة بدون ترخيص)، وفى مركز العدوة تم تحرير عدد 14 محضرا تموينيا تنوع بين ( عدم الإعلان عن التسعيرة تجميع سولار - سلع بدون فواتير – بيع منتجات غذائية مجهولة المصدر)، إلى جانب محاضر للمخابز المخالفة .