النائب مجاهد نصار: قانون التصالح الجديد يتواكب مع الواقع العملي في القرى والعشوائيات

أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء في الوقت المناسب، موجهاً التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه كان السبب والداعم الرئيسي في صدور هذا القانون.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد الماضي، برئاسة المستشار حنفي الجبالي لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وشدد النائب مجاهد نصار، خلال كلمته، على ضرورة اهتمام الدولة بالقرى والعشوائيات، حيث تكثر مخالفات البناء حتى وصلت إلى أكثر من مليون مخالفة تقريباً، موضحاً أن قانون التصالح جاء مبشرا ويتواكب مع الواقع العملي في القرى والعشوائيات.

وقال النائب مجاهد نصار إن هناك بعض التساؤلات حول ازدواجية النماذج في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح وتعدد هذه النماذج، حيث يوجد نموذج 10 ونموذج 4 ونموذج 8 وغيرها، مطالباً بالعمل بنموذج 10 كموافقة واضحة وصريحة.

وأضاف أنه على وزير التنمية المحلية أن يصدر قراره للمحافظين في هذا الشأن، مطالباً بتحديد الأحوزة العمرانية في القرى وتوابعها.