وزير الخارجية الأردني يحذر من زيادة احتمالات تفجر العنف بالضفة الغربية

حذر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، من أن احتمالات تفجر العنف في الضفة الغربية تتصاعد يوما بعد يوم.

ووفقا لوكالة "عمون"الأردنية، أكد الصفدي أن قطاع غزة بحاجة إلى 800 شاحنة من المساعدات يوميا، ولا تزال هناك فجوة كبيرة رغم اتفاق الهدنة الإنسانية.

وشدد الوزير الأردني على ضرورة تمكين سكان شمال قطاع غزة من البقاء في منازلهم لا أن يتم تهجيرهم، مؤكدا أنه يجب أن يتم تسليم المساعدات إلى شمال غزة أيضا.

جاءت تصريحات الصفدي، خلال لقائه في لندن وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الاسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، عددا من الصحفيين والاعلاميين البريطانيين، في جلسة حوارية للحديث حول تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة.