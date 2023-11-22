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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

التعرق الشديد علامة على الإصابة بأمراض خطيرة.. احترس

أسباب التعرق الشديد
أسباب التعرق الشديد

الكثير من الاشخاص يعاني من التعرق الشديد وقد يكون التعرق أمرًا طبيعيًا في الجسم خاصة عند ارتفاع درجات الحرارة، أو ممارسة الرياضة، أو القيام بأي مجهود بدني كبير، لكن الأمر قد لا يكون طبيعيًا لدى البعض، إذا كان التعرق مفرطًا ،قد تساعد الأطعمة الحارة أو الساخنة في إفرازات المزيد من العرق، أما في حالة حدوث تعرق مفاجئ وشديد فيمكن أن يؤشر هذا على وجود مشكلة صحية، وفقًا لما ذكرته الأكاديمية الأمريكية لطب الجلد.فيمكن أن يرتبط التعرّق الزائد بحالة صحية قد تعاني منها،فما هي أسباب التعرق الزائد المفاجئ؟ 

 

اسباب التعرق الشديد :

إذا كنت تعاني من التعرق الزائد، فى الجسم فقد يكون سن اليأس السبب وراء التعرق الزائد عند بعض النساء.

ويعتمد تحديد أسباب التعرق الزائد على تشخيص المريض؛ إذ أفادت الأكاديمية الأمريكية للجلد بأن طبيب الأمراض الجلدية يقوم بإجراء فحص طبي على المريض، .

قد يكون سبب التعرق المفرط استخدام دواء أو مكمل غذائي ، مثل مضادات الاكتئاب، والأدوية النفسية، والإنسولين أو وجود حالة طبية تسبب التعرق؛ مثل مرض السكري، والنقرس، وفرط الغدة الدرقية، وداء باركنسون، أو التعرض للإصابة أو الورم في حالات أخرى.


والتي قد تشمل فرط التعرق  ، الناجم عن انخفاض نسبة السكر في الدم أثناء الليل ،الحمل بسبب تحول الهرمونات.عدم توازن الهرمونفرط نشاط الدرقية ،الأدوية المسببة للعرق ، بما في ذلك العلاج الكيميائي والعلاج الهرموني وبعض أدوية ضغط الدم وبعض مضادات الاكتئاب.اضطرابات القلق ،تاريخ عائلي من التعرق المفرط ،السمنة .

 

 علاجات التعرق الزائد في المنزل:

استخدم مضادات التعرق، تحتوي مضادات التعرق التي لا تتطلب وصفة طبية على مركبات الألومنيوم التي تسد مؤقتًا مسام العرق. هذا يقلل من كمية العرق التي تصل إلى بشرتك. يمكن أن يساعد هذا النوع من المنتجات في حالات فرط التعرق الطفيف.

ضع المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية مع حمض التانيك (زيلاكتين) على المنطقة المصابة

يساعد الاستحمام المنتظم في التحكم في البكتيريا الموجودة على بشرتك.

جفف نفسك تمامًا ، خاصة بين أصابع القدم وتحت الإبط.

اختر أحذية وجوارب مصنوعة من مواد طبيعية يمكن أن تساعد الأحذية المصنوعة من مواد طبيعية ، مثل الجلد ، في منع تعرق القدم من خلال السماح لقدميك بالتنفس.

عندما تكون التعرق زائدا ، فإن الجوارب الرياضية الماصة للرطوبة تعد خيارًا جيدًا .

قم بتغيير الجورب أو مرتين يوميًا ، مع تجفيف قدميك جيدًا في كل مرة.ينصح بارتداء جوارب قطن.

استخدم مساحيق القدم التي تُصرف دون وصفة طبية للمساعدة في امتصاص العرق.

قم بتهوية قدميك ،اختر قماشًا مناسبًا ارتدِ أقمشة طبيعية ، مثل القطن والصوف والحرير ، والتي تمنح بشرتك التنفس.

عند ممارسة الرياضة ، قد تفضل الأقمشة المصممة لامتصاص الرطوبة بعيدًا عن بشرتك.

ضع في اعتبارك تقنيات الاسترخاء اليوجا والتأمل وما إلى ذلك.قد يساعدك ذلك على تعلم كيفية التعامل مع التوتر الذي يسبب التعرق.

التعرق الشديد أسباب التعرق الزائد العرق الجوارب الرياضة درجات الحرارة

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