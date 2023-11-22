خبير: الجامعة تلعب دورا في محاربة الأفكار المتطرفة

أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن دور الجامعة لا يقتصر على نقل المعرفة الأكاديمية فقط، بل يشمل أيضًا تحسين جودة حياة الطلاب، يمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركتهم في الأنشطة الطلابية التي تهتم بالجوانب الاجتماعية والنفسية والثقافية للحياة الجامعية.

الأنشطة الطلابية

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الأنشطة الطلابية تلعب دورًا كبيرًا في تطوير شخصية الطلاب، حيث يتعلمون كيفية تحديد أهدافهم والعمل بتكاتف لتحقيقها، كما يوفر لهم التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب الآخرين فرصة لاكتساب النصائح والإرشاد.

ركيزة أساسية لتكامل التجربة الجامعية

وأضاف الخبير التربوي، أن الأنشطة الطلابية تظهر أهميتها بشكل متزايد كأداة تعليمية وتنموية، موضحًا أن مشاركة الطلاب الجدد في الأنشطة الطلابية تعتبر ركيزة أساسية لتكامل تجربتهم الجامعية، حيث يمكن أن تكون هذه الأنشطة الجامعية نقطة انطلاق لتحقيق إنجازات رائعة خلال فترة دراستهم وفي مسيرتهم المستقبلية.

أنشطة توعوية للجامعات المصرية

ولفت الدكتور حسن شحاتة، إلى أن الجامعات المصرية تعتبر محورًا حيويًا لتشكيل وجدان الشباب وبناء قادة المستقبل، في هذا السياق، تأتي أهمية خطة وزارة التعليم العالي للأنشطة الطلابية التي تركز على تطوير الجوانب المعرفية والمهارية والقيمية لدى الطلاب، من خلال برامج وأنشطة متنوعة تستهدف تحقيق تفاعل فعال مع الشباب الجامعي.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الخطة التي وضعت للأنشطة الطلابية تقوم على تطوير كافة الجوانب المعرفية والمهارية والقيمية الخاصة بالطلاب عن طريق البرامج والأنشطة المتنوعة، مشيرًا إلى أن الجامعات تحرص على صقل مواهب الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز روح العمل الجماعي والقيام بتعزيز روح الانتماء والولاء لديهم.

وقال الخبير التربوي، إن الطالب عندما يمارس نشاطًا يقوم باكتساب مهارات اتصال وأيضا تواصل إلى جانب الثقة بالنفس، مشيرا إلى أن الجامعات ستواصل قيامها بدعم الأنشطة الطلابية وأيضا تطويرها حيث يخدم ذلك أهدافها في القيام ببناء شخصية متكاملة من أجل الطالب الجامعي وأيضا تجمع بين التفوق العلمي والوعي بالإضافة إلى الانتماء الوطنى.

توعية الشباب بالأمن القومي

ونوه أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن الأنشطة التوعوية في الجامعات تعد منبرًا هامًا لتوجيه الطلاب نحو فهم عميق للقضايا الأمن القومي العربي والمصري، حيث يشمل ذلك استضافة محاضرات توعية، وورش عمل، وفعاليات تفاعلية تتيح للطلاب معرفة قضايا الأمن بشكل مباشر.

محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الجامعات تلعب دورًا حيويًا في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة، وتستخدم الأنشطة التوعوية والبرامج الإرشادية لتصحيح المفاهيم الخاطئة والتصدي للتطرف، مما يساهم في بناء مجتمع قوي ومتسامح.

برامج الإرشاد الوقائية والتوعوية

وصرح الدكتور حسن شحاتة، بأن البرامج الإرشادية الوقائية والتوعوية تقديم تشمل نصائح عملية للشباب بشكل يومي، سواء كان ذلك من خلال ورش العمل التي تغطي مهارات الحياة أو البرامج الإرشادية التي تستعرض التحديات الراهنة وكيفية التعامل معها.

جاذبية الأنشطة التفاعلية

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن لضمان نجاح الأنشطة التوعوية، يجب أن تكون جاذبة ومحفزة للشباب الجامعي، حيث تجعل الأنشطة التفاعلية مثل المسابقات، والألعاب، والحوارات الجماعية الوعي الأمني أمرًا شيقًا ومثيرًا للاهتمام.

تأثير الأنشطة على الإقليم الجغرافي

وقال الدكتور حسن شحاتة، إن الأنشطة التوعوية تسعى لتحقيق تأثير إيجابي على الإقليم الجغرافي، ويمكن أن تسهم في تعزيز الوحدة والتضامن في مجتمع الطلاب ودفعهم نحو المشاركة الفعالة في قضايا الأمان القومي.

وأضاف أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الأنشطة التوعوية في الجامعات المصرية تعتبر خطوة أساسية نحو بناء جيل متحضر ومستنير، وتمثل هذه الأنشطة ليس فقط وسيلة لنقل المعرفة بل وأداة لمحاربة التطرف وتعزيز الأمان القومي والعربي.

وكشف الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، مدير معهد إعداد القادة، عن الخطة المقترحة للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023-2024، موضحا أن خطة الأنشطة تنقسم إلى «موازية - فردية - مساندة)، كما تضمنت إنشاء صفحة على موقع الوزارة، خاصة بالأنشطة الطلابية.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أن الخطة تضمنت عدة مقترحات، أبرزها منح الطلاب المشاركين بالأنشطة «كارنيهات» خاصة، للاستفادة من العديد من الخدمات والتسهيلات.

أنشطة توعوية للجامعات المصرية وفقا للأقاليم الجغرافية

كما تضمنت الخطة الأنشطة التوعوية للجامعات المصرية، وفقا للأقاليم الجغرافية المتعلقة، وتهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي بقضايا الأمن القومي العربي والمصري، بجانب محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة في المجتمع، من خلال تنظيم المحاضرات التوعوية والأنشطة التفاعلية والبرامج الإرشادية الوقائية والتوعوية، وإنتاج المحتويات التوعوية المقروءة والمرئية التي تجذب اهتمام الشباب الجامعي بالأقاليم الجغرافية.