تفاصيل معرض «العمارة الشعبية» لـ عصام صفي الدين في الهناجر

يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، مساء يوم 26 نوفمبر الجاري، معرض معماري بعنوان «العمارة الشعبية رؤي ومسيره» للمعمار الدكتور عصام صفي الدين، بمركز الهناجر للفنون، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويستمر المعرض حتى يوم ٣٠ من الشهر ذته.

ويقام على هامش المعرض ندوة عن مفهوم العماره الشعبية وأنواعها، تناقش تأثير البيئة علي العمارة الشعبية التي تتواجد بها مثل: الأقصر وأسوان وسيوة ورشيد، وكيفيه انعكاس التراث الغير مادي للمجتمع وثقافته علي هذا النوع من العمارة.