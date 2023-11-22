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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق فيصل بالجيزة مساء الجمعة

قطع مياه
قطع مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه عن مناطق : “عمرو بن العاص٢، صلاح أبو حسين ٣، المنشية” وذلك لمدة ٨ ساعات، بدءاً من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ٢٤/ ١١ / ٢٠٢٣ وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق٢٥ / ١١ / ٢٠٢٣.
وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى أعمال مشروع محور عمرو بن العاص، الأمر الذي يستلزم قطع المياه بالخط قطر ٤٠٠ مم بشارع منشآة البكاري، والمتعارض مع مسار المحور.

اليوم.. قطع مياه الشرب 6 ساعات عن مناطق في طوخ بالقليوبية


وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

قطع مياه مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

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