كتائب حزب الله في العراق: هاجمنا قاعدة أمريكية بطائرة مسيرة

أعلنت كتائب حزب الله في العراق، التابعة لفيلق القدس الإيراني، اليوم الأربعاء، أنها هاجمت قاعدة "حرير" الأمريكية في العراق باستخدام طائرة مسيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت الجماعة وهي مجموعة مسلحة موالية لإيران، وأحد فصائل الحشد الشعبي في بيان، مقتل 8 من مقاتليها على الأقل في العراق في ضربات أمريكية نفذت، فجر اليوم الأربعاء.

وأكدت المجموعة أن "جريمة القصف الأمريكي لمقرات الحشد فجر اليوم والتي ارتقى فيها 8 شهداء، ما مرت ولن تمر دون عقاب، وهو ما يستدعي توسيع دائرة الأهداف إذا ما استمر العدو بنهجه الإجرامي".

فيما اعتبرت الحكومة العراقية أن الضربات الأمريكية انتهاك واضح لمهمة التحالف المناهض لتنظيم داعش بالعراق.

وقال الجيش الأمريكي، إن الولايات المتحدة شنت، فجر اليوم الأربعاء، ضربات على منشأتين في العراق.

وقال بيان للجيش الأمريكي: "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق".