بنظام الإيجار التمليكى .. تفاصيل طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى عن طرح شقق الإسكان الاجتماعى بالإيجار التمليكى، ضمن برنامج سكن لكل المصريين، بعد اعتماد القرار من قبل مجلس الوزراء، وفيما يلي يقدم ( موقع صدي البلد ) تقريرا حول شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى بالإيجار وخطوات حجز الشقق.

مساحات شقق الإسكان الاجتماعي للايجار

أوضحت الوزارة طرح مساحات مختلفة كالتالى: مساحة 90 مترًا مربعًا، وأخرى 75 مترًا مربعًا وتصل مدة الإيجار 7 سنوات، ويمكن التجديد إذا العميل المستأجر فى ذلك مع زيادة قيمة الإيجار بنسبة 7% كل عام.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعى للإيجار

يتراوح سعر الوحدة السكنية بالإيجار ما بين 1200 جنيه- 1500 جنيه، ويتعين على العميل أن يسدد نسبة 25% من الدخل الشهرى كقيمة للإيجار الشهرى فيما يقوم صندوق الإسكان الاجتماعى بسداد ودعم التمويل العقارى المبلغ المتبقى كدعم نقدى للمواطن.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي للايجار

من المقرر أن يتم طرح قرابة 1000 وحدة سكنية بـ 4 محافظات وهى (المنوفية، الجيزة، الشرقية، بنى سويف)، وبعد ذلك تتم زيادة عدد الوحدات لعدد 20-30 ألف وحدة سكنية من وحدات مشروع سكن كل المصريين الجاهزة للتسليم بعدد من المحافظات.



شروط شقق الاسكان الاجتماعى بالإيجار 2023



1- يتعين أن يكون الحد الأدنى للدخل الشهرى للمتقدم للحجز ألا يقل عن 2500 جنيه.

2- أن تبلغ قيمة الحد الأقصى للدخل الشهرى للمواطنين المسموح لهم بالاستفادة من القرار 6000 جنيه شهريًا للفرد، و8000 جنيه شهريًا للأسرة.

3- كما يشترط أن يتم إجراء بحث اجتماعى بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين واستحقاقهم.

4- ألا يكون المواطن قد سبق له واستفاد من وحدات سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أى دعم سكنى آخر وذلك عن طريق إجراء استعلام.

5- أن يلتزم العميل الراغب باستخدام الوحدة السكنية فى سكنه هو وأسرته وتكون بمثابة محل إقامة رئيسى خلال مدة الإيجار.

6- فى حالة تمتع العميل من استفادة سابقة أو تملك وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية.

7- كما يمكن للمواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار والاستفادة من الوحدات السكنية التى يتم طرحها مستقبلًا ضمن محور التمليك لمنخفضى الدخل، بشرط خصم قيمة الدعم الذى تم الحصول عليه من الدعم المقرر فى حينه للحصول على الوحدة التمليك.



8- - يسدد المواطن مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع ثلاثة أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة يتم استرداده عند انتهاء مدة الإيجار.