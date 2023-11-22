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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلال أقل من دقيقة.. لصوص يسرقون مجوهرات بالملايين في تركيا

سرقة
سرقة

 شهدت مدينة إسطنبول التركية سرقة محل للمجوهرات، حيث تمكنوا خلال ما يقرب من دقيقة واحدة، من الاستيلاء على مجوهرات يصل ثمنها إلى 7 ملايين ليرة تركية، أي ما يعادل 250 ألف دولار.

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ورصدت كاميرات المراقبة عملية السطو التي وقعت بعد منتصف الليل؛ حيث تمكّن 4 ملثّمين من الدخول إلى المتجّر وسرقة المجوهرات في ثوانٍ معدودة، بعدما قاموا بفتح باب المتجر باستخدام جهاز تحكم عن بعد تم نسخه مسبقًا.

وفي أقل من دقيقة واحدة تقريبًا، وضعوا المجوهرات في حقائب بحوزتهم، وسرعان ما خرجوا للهروب عبر دراجتين ناريتين، وفقًا لموقع NTV.

وفشلت السلطات الأمنية التركية في القبض على اللصوص الأربعة أو معرفة هوياتهم، على الرغم من أنها بدأت بالفعل بالتحقيقات؛ بهدف الوصول إلى الجناة، بعدما تقدّم صاحب المتجّر بشكوى لدى الأجهزة الأمنية.

محل مجوهرات ملايين

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