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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط قذائف فوسفورية على بلدة ⁧كفر كلا في جنوب لبنان

صدى البلد

ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، سقوط قذائف فوسفورية على بلدة ⁧كفركلا⁩ في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت فندق ريحانة داخل منطقة السيدة زينب اللبنانية، حيث الفندق كان قيد التجهيز.

وكان تم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه موقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

وكان حزب الله اللبناني أصدر في وقت سابق بيان قال فيه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:15 من عصر يوم الأربعاء تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة”.

كما أعلن حزب الله اللبناني اليوم، استهداف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية لقوة ‏إسرائيلية متموضعة في حرش حانيتا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيها إصابات مؤكدة. ‏

وفي هذا السياق، أكدت وسائل إعلام لبنانية ، في وقت سابق من اليوم ، بوجود جريحان في استهداف دراجة نارية بين الناقورة وعلما الشعب جنوبي لبنان.

وقالت إن هناك قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف محيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب في جنوب لبنان.

ويأتي ذلك بعد الاشتباه في تسلل طائرة مسيرة إلى أجواء المدينة الإسرائيلية.

وتم رصد إطلاق عدد من الصواريخ من لبنان تجاه موقع للجيش "الإسرائيلي"، عقب سماع دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

في حين أكد جيش الاحتلال، أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت المسيرة التي دخلت أجواء إيلات.

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