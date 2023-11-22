بأقل التكاليف .. طريقة عمل فشار بالكراميل

تحاول كل أم تقديم وصفات بالمنزل صحية وغير مكلفة ولذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل فشار بالكراميل.

المقادير

- كوب ذرة فشار

- كوب سكر

- ¼ كوب ماء

- زيت

- ¼ ملعقة بيكنج بودر

- رشه بسيطة ملح

طريقة تحضير الفشار:-

- هتجيبي حلة كبيرة وتحطي كوباية فشار معاها ملعقتين زيت ورشة ملح ونغطي الحلة 5 دقايق بالظبط علي نار متوسطة.

طريقة تحضير الكراميل:-

- هتجيبي حلة ونحط فيها كوباية سكر علي ربع كوباية مياه وتسبيهم علي النار من غير ما تقلبيهم لحد ما لونهم يتغير للون الدهبي بعدها نزود ملعقتين زيت والبيكنج بودر ونقلب كويس.

- هتحطي الفشار علي الكراميل وتقلبي كويس.

- هتجيبي صينية وتدهنيها بزيت وتوزعي الفشار عليها يبرد وبعدها بتبدأى تفكيه من بعض وتقدميه في طبق وبألف هنا وشفا.