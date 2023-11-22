السلطة الفلسطينية تشكر مصر وقطر على جهودهما في إتمام الهدنة

وجهت السلطة الفلسطينية الشكر إلى دولتي مصر وقطر علي جهودها في إتمام الهدنة بشأن الأوضاع في قطاع غزة.



ومن جانبه؛ شدد السفير رياض منصور مندوب فلسطين في كلمته أمام مجلس الأمن علي ضرورة منع عودة المجـ ـازر الإسرائيلية مرة أخرى، مطالبا بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بصورة منتظمة.

كما أعرب مندوب فلسطين عن رفضه التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدا أن تهجير الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه جريمة حـ ـرب.

ودعا منصور إلي ضرورة انهاء النكبة التي تحدث الآن في غزة، مبينا أن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم وقمعهم لن يؤدي إلى أمن إسرائيل.



وأتم منصور كلمته : إسرائيل ارتكبت فظائع في قطاع غزة أمام أعين العالم كله.