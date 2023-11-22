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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حقوق القاهرة: تعليمات هامة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول| تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، تعليمات هامة خاصة بنظام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024. 

وقالت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، الأمر كما قمنا بتوضيحه من قبل وهو أن لكل دكتور الحرية التامة في وضع نظام الامتحان الذي يراه مناسبا، فقد يفضل دكتور إحدى المواد وضع امتحان المادة التي يقوم بتدريسها بنظام البابل شيت وقد يفضل دكتور آخر وضع امتحان المادة التي يقوم بتدريسها بنظام المقالي وقد يفضل دكتور ثالث الجمع بين النظامين وفي كل الأحوال الأمر متروك للدكتور القائم على تدريس المادة.

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، شهد افتتاح عمليات التطوير بمستشفى الطلبة الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب السابق، والمهندس أحمد ترك أمين عام الجامعة، والدكتور شريف منسي رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية، والدكتور علاء حمزة مدير عام مستشفى الطلبة، وعدد من أطباء المستشفى وأطقم التمريض.

وقال الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة، إن عمليات التطوير بمستشفى الطلبة تمت وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية، وتضمنت العديد من وحدات الأشعة، والتعقيم، والأشعة المقطعية CT، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، والمعمل الرئيسي، والرعاية المركزة، وقسم الكلي والديلزة، والعمليات، وتزويد المستشفى بسيارة إسعاف جديدة، والدور الخامس بالمستشفى بإمكانات متميزة لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية.

وأوضح الخشت، أن مستشفى الطلبة يعمل على تقديم جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى لجميع منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمجان، والتي يتمثل أهمها في توقيع الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات والتحاليل، واجراء العمليات، وتوفير الأدوية، مع الحفاظ على أحقية الطلاب في تلقي العلاج بالمجان دون سقف مالي ومهما بلغت تكلفة العلاج ، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي للطلاب المستجدين من الفرقة الأولى مع بداية العام الدراسي وفق جدول زمني محدد لكل كلية.

وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بالأداء المتميز لمستشفى الطلبة في تقديم خدمات على أعلى مستوى للطلاب والعاملين، كما أثنى على الجهود المتميزة والخدمات المتكاملة التي قدمها المستشفى خلال جائحة كورونا، موجهًا بضرورة استكمال التطويرات الخارجية للمستشفى وبما يوازي التطوير الداخلي ووضع نظام داخلي محكم.

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