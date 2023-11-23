اليوم.. آخر موعد للتسجيل بدورات المحكمة التدريبية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، بعض التعليمات الهامة بشأن جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة ( الشعبة الفرنسية)، للفصل الدراسي الأول العام الجامعي (2024/2023).

دورات المحكمة التدريبية بحقوق عين شمس

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أن علي الطلاب الذين سددوا الرسوم الدراسية والمحكمة التدريبية التوجيه إلي ادارة المحكمة التدريبية الدور الرابع مبني (أ).

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، أن موعد التسجيل في دورات المحكمة التدريبية إبتداءً من يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، وحتى الخميس 23 نوفمبر 2023، مشددة علي ضرورة احضار بطاقة الرقم القومي.



وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.



والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها.



وتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.

وكان قد استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وفدًا صينيًا رفيع المستوى من حكومة مقاطعة شانسي و جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا ، حيث تم عقد مراسم إعلان عضوية جامعة عين شمس في تحالف طريق الحرير الدولي لجامعات العمارة والتكنولوجيا الذي تشارك فيه ٤٥ جامعة من ٣٢ دولة.

ضم الوفد البروفيسور تشانغ سياو خوي رئيس جامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا ، والبروفيسور جيانغ تشنغ عميد كلية الفنون ، والبروفيسور رين يون ينغ أستاذ العمارة والتخطيط العمراني وعميدة كلية الإدارة العامة، والبروفيسور اي سياو لونغ عميد معهد بحوث العمارة والتخطيط العمراني وتنمية المناطق الأثرية ولي يون مينغ مدير عام مكتب لجنة الحد المركزية بمقاطعة شانسي ووان تونغ مدير مديرية التعليم بمقاطعة شانسي.

وحضر اللقاء الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة، والدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن ، والدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، والدكتور ناصر عبد العال مدير معهد كونفوشيوس ووكيل كلية الألسن ، والدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين.

وناقش اللقاء أوجه التعاون بين جامعة عين شمس وجامعة سيآن للعمارة والتكنولوجيا في المجال البحثى والأكاديمي و تبادل الطلاب والأساتذة.