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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تعليم: الجامعات المصرية تخلق بيئة للريادة من خلال الأنشطة الطلابية

الانشطة الطلابية
الانشطة الطلابية داخل الجامعات

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، الخبير التربوي، عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن الأنشطة الطلابية تلعب دورًا هامًا في تعزيز التواصل والتفاعل الاجتماعي للطلاب، حيث يتعلمون كيفية التعامل مع الآخرين والتفاعل بشكل إيجابي في المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز قيم مثل الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية والتعاون، ما يساهم في تنمية شخصية الطلاب وبناء شخصيات قادرة على تحقيق النجاح في حياتهم المهنية والشخصية، موضحًا أنه بهذه الطريقة يمكن للتعليم أن يسهم في تطوير جيل من الشباب الملتزم بقيم المواطنة والعمل الجماعي والتنمية المستدامة.

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كيف تلهم الأنشطة الطلابية الشباب لصنع التغيير؟.. خبير تعليم يجيب

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خبير: الجامعة تلعب دورا في محاربة الأفكار المتطرفة

تشجيع الحوار البناء بين الشباب

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الجامعات المصرية تلعب دورًا رئيسيًا في بناء جيل واعٍ ومسؤول، قادر على مواجهة التحديات والمساهمة في تطوير المجتمع، حيث تشكل هذه الأنشطة الطلابية فرصة لتبادل الآراء والأفكار وتشجيع الحوار البناء بين الشباب.

تطوير الشخصية والوعي الوطني

ولفت عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، إلى أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية والفوائد الكبيرة التي يمكن أن تترتب عنها في تطوير شخصيتهم، بجانب انها تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز التفوق العلمي وتوفير فرص للوعي الوطني والانتماء.

تنظيم الأحداث والقيادة

وأضاف الخبير التربوي، أن المشاركة في الأنشطة الطلابية تمنح الطلاب فرصة فريدة لتطوير مهارات تنظيم الأحداث والقيادة، فمن خلال تنظيم ومشاركة في الفعاليات والفرق الطلابية، يمكن للطلاب أن يكتسبوا مهارات تساعدهم في حل المشكلات والتنظيم بشكل فعال.

المشاركة الفعالة في صنع القرار

وشدد عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، على ضرورة أن يتم توجيه الاهتمام إلى تأهيل الشباب لممارسة الوعي الصحيح بقضايا الأمن القومي العربي والمصري، بما في ذلك تطوير مهاراتهم القيادية والتوعية بالقضايا الاجتماعية والسياسية، ويجب أن يتم تمكين الشباب من المشاركة الفعالة في صنع القرار والمساهمة في تشكيل المستقبل، مؤكدًا أن هذه الأنشطة الطلابية تمنح الطلاب الجامعيين الفرصة لتطوير مهارات حياتية لا تقدم في الفصول الدراسية، وتضيف قيمة كبيرة لرحلتهم التعليمية والمهارات المستقبلية.

التفاعل الجامعي

في إطار جهود الجامعات المصرية لتوجيه دور الشباب نحو تنمية المجتمعات وتطويرها، أشاد الدكتور ماجد أبو العينين، بخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023-2024، وأهمية الأنشطة التوعوية التي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من تكوين الطلاب الجامعيين.

دور الجامعات في توجيه دور الشباب

أكد عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس، أن الجامعات تدرك تمامًا الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في توجيه مستقبل البلاد وتقدم المجتمع، وفي هذا السياق، فإن الجامعات المصرية تخصص جهودًا كبيرة لتنظيم الأنشطة التوعوية التي تهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي.

محاربة الأفكار المتطرفة

وأوضح الخبير التربوي، أهمية الأنشطة التي تستهدف محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة في المجتمع، موضحًا أن خلال تنظيم المحاضرات التوعوية والأنشطة التفاعلية، يتمكن الشباب الجامعي من فهم وتقدير القضايا الأمنية والوطنية، مشيرًا إلى أهمية البرامج الإرشادية والتوعوية التي تستهدف الشباب بشكل مباشر، تلك البرامج تجذب اهتمام الشباب وتوفر لهم الفهم العميق للتحديات التي تواجه المجتمع.

فرص لحل المشكلات

وصرح الدكتور ماجد أبو العينين، بأن من خلال التحاور والتفاعل في مجتمع جامعي نشط، يكتسب الطلاب القدرة على حل المشكلات بفعالية، مما يسهم في تجهيزهم للمواجهة الفعالة للتحديات في مختلف مجالات الحياة.

وكشف الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، مدير معهد إعداد القادة، عن الخطة المقترحة للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الدراسي 2023-2024، موضحا أن خطة الأنشطة تنقسم إلى «موازية - فردية - مساندة)، كما تضمنت إنشاء صفحة على موقع الوزارة، خاصة بالأنشطة الطلابية.

وأكد مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، أن الخطة تضمنت عدة مقترحات، أبرزها منح الطلاب المشاركين بالأنشطة «كارنيهات» خاصة، للاستفادة من العديد من الخدمات والتسهيلات.

أنشطة توعوية للجامعات المصرية وفقا للأقاليم الجغرافية

كما تضمنت الخطة الأنشطة التوعوية للجامعات المصرية، وفقا للأقاليم الجغرافية المتعلقة، وتهدف إلى نشر الوعي بين الشباب الجامعي بقضايا الأمن القومي العربي والمصري، بجانب محاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة في المجتمع، من خلال تنظيم المحاضرات التوعوية والأنشطة التفاعلية والبرامج الإرشادية الوقائية والتوعوية، وإنتاج المحتويات التوعوية المقروءة والمرئية التي تجذب اهتمام الشباب الجامعي بالأقاليم الجغرافية.

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