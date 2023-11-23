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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة تنتهى من امتحانات الميدتيرم اليوم

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

بدأت كليات جامعة القاهرة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 على مستوى كليات الجامعة، ووفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رفعت الكليات حالة الطوارئ والبدء فى إعداد الجداول الزمنية للامتحانات وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى 2023 /2024 والتي حددت موعد الامتحانات فى الأسبوع السابع من الفصل الدراسى الأول.

أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الأثار جامعة القاهرة، ان الكلية قد بدات امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسى الأول بالعام الجامعى 2023-2024 لمرحلة البكالوريوس من اليوم وانه تستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٣ من نفس الشهر .

وأضاف عميد الكلية ، ستكون الامتحانات في موعد المحاضرات ، فيما عدا الفرقة الأولى سيكون لها جدول امتحانات سيتم الاعلان عنه لاحقا .

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جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، ينظم المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد، المؤتمر السنوي للمعهد، يومى 30 نوفمبر وأول ديسمبر 2023، تحت عنوان:
‏“Bridging Gaps in Oncology (BGO2023): Shaping the Future” "صياغة مستقبل علاج الأورام".

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المؤتمر السنوي لمعهد الأورام يناقش عدة محاور مهمة من أبرزها التوعية بأهمية الكشف المبكر والفحص الدوري للأورام، وتسليط الضوء على أحدث أساليب العلاج الإشعاعي في علاج الأورام، واستعراض الوسائل المعملية الحديثة المستخدمة في تشخيص الأورام، وتحسين جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمرضي، ومناقشة الأنماط المستحدثة في العلاج الاشعاعي والمناعي والكيميائي والعلاج الموجه للسرطان، مضيفًا أن المؤتمر كذلك يتضمن عقد جلسات متخصصة في مجالات العلاج التدعيمي للسرطان، ويناقش طرق النهوض بعلوم الأورام المختلفة، ويهدف لتبادل الخبرات البحثية بين المؤسسات الدولية والمحلية، ويضع توصيات موحدة لتشخيص وعلاج الأورام، كما يستعرض المشروعات الجديدة والتطويرات والتوسعات الجاري تنفيذها في مستشفيات المعهد المختلفة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أهمية المؤتمرات العلمية التي يعقدها المعهد القومي للأورام باعتباره صرحا طبيا كبيرا في مجال علوم الاورام  المختلفة ويقدم خدمات طبية بمستوى جودة عالية، ويضم نخبة متميزة من الكوادر الطبية تتبع أحدث النظريات العالمية في علاجات الأورام المختلفة بما يعود بالنفع علي المرضي، مشيرًا إلى أن المؤتمر السنوي للمعهد القومي للأورام يستهدف اتباع خطوات العلاج الحديثة وتطبيقها لتقديم أفضل خدمة طبية ممكنة وزيادة معدلات الشفاء لمرضى الأورام.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، إن المؤتمر سوف يشهد حضور العديد من الخبراء المتخصصين في علاج الأورام في مصر والعالم لوضع آليات لتحسين الجودة والرعاية لمرضى الأورام باستخدام مناهج مبتكرة من خلال تبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تقديم أفضل الممارسات في علم الأورام السريري لتقديم خدمات طبية متميزة، مضيفًا أن المعهد القومي للأورام  يدعم مرضى الأورام بجميع فئاتهم خلال جميع مراحل التعامل معهم بتقديم مختلف الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتدعيمية عن طريق فرق عمل فعالة باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا لتقديم رعاية صحية متكاملة ذات جودة عالية طبقا للمعايير العالمية.

كليات جامعة القاهرة امتحانات الميد تيرم

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