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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إعلام القاهرة تكشف تفاصيل التدريب بجامعة أوتونوما في برشلونة بأسبانيا

إعلام القاهرة
إعلام القاهرة

أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن فتح باب التسجيل في تدريب الصيف بجامعة أوتونوما في برشلونة بأسبانيا .

وقالت جنيد ، إن التسجيل بالتدريب متاح  لجميع طلاب البرامج الإنجليزي والعربي والإعلام الرقمي، وعلي الطلاب الراغبين في الحصول علي التدريب الدولي من برشلونة تأكيد التسجيل ودفع الرسوم في الكلية (مكتب الإدارة المالية) .

كما أوضحت ، أنه  سيتم التدريب في يوليو ٢٠٢٤  ، وتشمل الرسوم تدريبا متقدما لمختلف المهارات العملية الإعلامية على أيدي مدربين أسبان محترفين، والإقامة ، والانتقالات ، ووجبات الغذاء، والزيارات الميدانية مشاهدة المعالم السياحية ،والشهادات المعتمدة من كلا الجانبين من جامعة القاهرة وجامعة أوتونو.

كلية الإعلام جامعة القاهرة 

وأوضح الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة أن مستشفى الطلبة يعمل على تقديم جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى لجميع منتسبي الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمجان، والتي يتمثل أهمها في توقيع الكشف الطبي، وإجراء الفحوصات والتحاليل، واجراء العمليات، وتوفير الأدوية، مع الحفاظ على أحقية الطلاب في تلقي العلاج بالمجان دون سقف مالي ومهما بلغت تكلفة العلاج ، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي للطلاب المستجدين من الفرقة الأولى مع بداية العام الدراسي وفق جدول زمني محدد لكل كلية.

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وأشاد رئيس جامعة القاهرة، بالأداء المتميز لمستشفى الطلبة في تقديم خدمات على أعلى مستوى للطلاب والعاملين، كما أثنى على الجهود المتميزة والخدمات المتكاملة التي قدمها المستشفى خلال جائحة كورونا، موجهًا بضرورة استكمال التطويرات الخارجية للمستشفى وبما يوازي التطوير الداخلي ووضع نظام داخلي محكم.

كما قرر الخشت، صرف مكافأة 1000 جنيه للأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى الطلبة تقديرًا لجهودهم المتميزة وتفانيهم في العمل.

جدير بالذكر أن مستشفيات جامعة القاهرة شهدت خلال السنوات الـ 6 الأخيرة عمليات تطوير وتحديث شاملة على كافة المستويات وفق أحدث النُظم والأكواد الطبية العالمية بهدف تقديم خدمة طبية متميزة على اعلى مستوى وبالمجان للمرضى، وتمثلت أهم الإنجازات في هذا الملف في العديد من المشروعات، أهمها افتتاح مستشفى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش الياباني الجديدة للأطفال، وتطوير مستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة، والانتهاء من المستشفى الجنوبي بالمعهد القومي للأورام وإعادة تأهيل وتطوير المعهد بالكامل بعد حادث التفجير الارهابي، وتطوير وتوسعة مستشفى أورام الثدي بالتجمع الخامس، وقرب افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد 500 500، وتطوير مستشفى الطوارئ على سبعة الاف متر، ورفع كفاءة مستشفى الباطنة بقصر العيني، بالإضافة إلى الانتهاء من 25% من مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني، وقطع مرحلة كبيرة في إنشاء أكبر مجمع طبي عالمي للأطفال في الشرق الأوسط بجامعة القاهرة الدولية، واستكمال مستشفى ثابت ثابت بحجم أعمال يصل إلى 100% التشطيبات والاليكتروميكانيكال والتجهيزات الطبية.

جامعة القاهرة الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة أوتونوما

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