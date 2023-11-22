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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في مسلسل «صوت وصورة».. الفنان أحمد ماجد يكشف تفاصيل مصرع عصام الصياد

صدى البلد

قال الفنان أحمد ماجد، إن نجاح مسسل "صوت وصورة"، شيء مشرّف للغاية، مُردفًا إلى أن المسلسل يضم شخصيات قوية وتؤدي أدوارًا عظيمة. 

 

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وأوضح "ماجد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج " تفاصيل"، عبر فضائية" صدي البلد2 "، أن الناس علي السوشيال ميديا عجبها العمل جدا وطريقة الكشف عن الحقيقة في المسسل. 

 

وأردف النجم أحمد ماجد، أن المتابعين كان لديهم حالة من الفرحة والسعادة بسب مشهد المواجهة في مسلسل "صوت وصورة"، متابعاً أن الناس كلها كانت منتظرة مشهد المواجهة لمعرفة كافة التفاصيل التي تدور. 

 

واستطرد "ماجد"، أن مشهد قتل عصام الصياد كان مشهداً عظيماً والناس كلها مكنتش مقتنعة بأني القاتل الحقيقي، مردفًا إلى أن مشهد تصوير لقطات مقتل الصياد كانت صعبة وكانت تحتاج إلي مجهود شاق ودقة متناهية كي يخرج المشهد في أفضل صورة. 

 

واختتم ، أن فضلت 3 أيام متواصلة أحلم باليوم اللي هنفذ فية مشهد قتل عصام الصياد، مستطرداً أن كواليس المسلسل ومشهد النهاية كان لابد أن تخرج بالصورة التي يريدها المشاهد.

أحمد ماجد نهال طايل تفاصيل اخبار التوك شو صوت وصورة

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