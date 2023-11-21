بعد ما قتل عصام الصياد.. معلومات عن أحمد ماجد بطل مسلسل صوت وصورة

كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة عن هوية قاتل الدكتور عصام الصياد وهو وليد شقيق المحامي لطفي عبود الذي يلعب دوره الممثل أحمد ماجد.

وأحمد ماجد أحد المواهب الشابة الذي يبلغ من العمر 34 عاما، وتألق خلال الفترة الماضية، وشارك في العديد من المسلسلات الشهيرة منها جزيرة غمام، جروب الدفعة، خارج السيطرة، نسل الأغراب.

واشتهر أحمد ماجد بلعب دور الداعية الذي يتاجر بالدين في مسلسل فاتن أمل حربي، بشخصية “الشيخ عبد العظيم”.

بدء أحمد ماجد مشواره الفني بالمشاركة في مسلسل مولانا العاشق، ثم شارك في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية منها مسلسل الأسطورة، أرض جو، السهام المارقة.

قدم أحمد ماجد العديد من الأدوار الصعيدية في مسلسلات مختلفة منها ولد الغلابة، نسل الأغراب وغيرها.

ويستعد أحمد ماجد للمشاركة في مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، وهو من إخراج وتأليف محمد سامي.

مسلسل "صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.